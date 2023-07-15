Нидерландским чиновникам запрещено пользоваться ВКонтакте, TikTok и AliExpress, - СМИ

В Нидерландах чиновникам запретили пользоваться более чем десятком программ из Китая, РФ, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Источники издания сообщили, что в "черном списке" находятся такие приложения как китайские TikTok, AliExpress, WeChat, российские "ВКонтакте" и CapCut, а также иранские и северокорейские приложения, которые могут использоваться для шпионажа.

"Опасение состоит в том, что иностранные правительства могут использовать программы для доступа к данным клиентов и использовать их для шпионажа. Среди прочего спецслужбы могут заинтересовать списки контактов, местонахождение пользователей, фотографии и документы на устройстве", - пояснили в издании.

Отмечается, что запрет действует еще с марта, однако публично упоминалось только о запрете TikTok.

Запрет TikTok

Популярное приложение для публикации и просмотра видео, произведенных в Китае, в последние месяцы начинают блокировать в правительствах стран глобального Запада. Конгресс США запретил использование китайского TikTok на рабочих устройствах еще в конце декабря 2022 года. Позже аналогичные решения приняли и в странах ЕС.

Детальнее о том, почему TikTok блокируют и ждать ли такого сценария в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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