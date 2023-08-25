Нидерланды оставят часть истребителей F-16 для обучения украинских пилотов, - Минобороны

Нидерланды имеют 42 истребителя F-16, которые Амстердам передаст Украине. Однако часть из них останется для обучения украинских пилотов.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Европейской правде".

"Нам больше не нужны F-16, потому что мы переходим на более новые F-35. Но из-за войны в Украине мы в определенный момент решили, что все равно не будем продавать эти истребители F-16, а оставим их доступными. А теперь передаем Украине их почти все, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов", - заявила она.

По словам Оллонгрен, всего у Нидерландов есть 42 самолета.

"Небольшая часть из них пойдет на обучение, а остальные - в ВСУ", - пояснила министр.

Она добавила, что Украина должна выполнить требования Нидерландов, в частности подготовить экипажи и инфраструктуру, а затем сможет получить самолеты.

"Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год", - заявила она.

F-16 для Украины

Ряд европейских стран согласились заняться обучением украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии.

Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. По состоянию на сейчас известно, что Киев получит не менее 61 самолет из Дании и Нидерландов.

Кроме того, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены начать обучение украинских пилотов на F-16. Летняя подготовка начнется в октябре на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, Аризона.

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