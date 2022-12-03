Нидерланды уверенно обыграли сборную США в 1/8 финала ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Нидерланды – США – 3:1

Голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Дюмфрис, 81 – Райт, 76

Американцы долго не запрягали и уже в дебюте создали голевой момент. Это Пулишич оказался на ударной позиции без сопротивления соперников. Однако с его ударом из пределов штрафной справился Нопперт.

Но на 10-й минуте "оранжевые" ответили более острым выпадом. Это Дюмфрис исполнил роль ассистента благодаря передаче в центр штрафной. А уже там Депай пробил точь-в-точь в угол ворот американцев и открыл счет.

Сборная США потратила полчаса на то, чтобы организовать ответ на пропущенный мяч. "Звездно-полосатая" команда несколько раз пыталась забить, но все выпады американцев разбивались о слаженную работу нидерландцев. А перед перерывом "оранжевые" создали гол-близнец – Дюмфрис прострелил, и Блинд из центра штрафной точно отправил мяч в угол.

На старте второй половины американцы могли размочить счет, но Гакпо вынес мяч с линии ворот после удара Рима мимо голкипера. Он же едва не забил в свои ворота в ответной атаке нидерландцев – центрбек решил проверить бдительность кипера после очередного прострела Дюмфриса, но Тернер оказался готов к такой коварности.

Затем команды еще раз обменялись опасными моментами. Вратарь сборной США в течение одной атаки справился с двумя выстрелами – парировал дальний удар Копмайнерса в створ и справился с добыванием Депая. В свою очередь Райт не попал в пустые ворота, поскольку Тимбер вынес мяч с линии.

В финальной 15-минутке Нидерланды и США обменялись забитыми мячами. Сначала Райт интересным парашютом в дальний угол замкнул прострел Пулишича в атаке американцев. Однако пять минут спустя Дюмфрис в одно касание отправил в ворота навес Блинда с левого фланга, оказавшись наедине посреди штрафного.

Несмотря на все старания обеих команд, в дальнейшем цифры на табло не изменились. Сборная Нидерландов заслуженно одолела сборную США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2022. Теперь "оранжевые" будут ждать победителя поединка сборных Австралии и Аргентины в следующем раунде.