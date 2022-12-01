Нидерланды не будут запрашивать у РФ экстрадицию виновных по делу MH17: названа причина
Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу MH17. Прокуратура также не будет подавать апелляцию на решение гаагского суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Нидерландов.
"Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет. Но прокуратурой Нидерландов будут предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы преступники Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание", - говорится в сообщении.
Заявлено, что государственная прокуратура Нидерландов убеждена в том, что ни один правонарушитель не должен уйти от наказания.
Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малазийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.
Добавим, что обвиняемых в катастрофе MH17 приговорили к пожизненному заключению.
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