Нидерланды не будут запрашивать у РФ экстрадицию виновных по делу MH17: названа причина

Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу MH17. Прокуратура также не будет подавать апелляцию на решение гаагского суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Нидерландов.