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Нидерланды выделили более 4 млрд евро на помощь Украине до 2026 года

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Нидерландов выделил дополнительные средства для Украины. В частности, на военную и гуманитарную поддержку Киева в период 2024-2026 годов будет выделено дополнительно 4,4 млрд евро.

"На военную и гуманитарную поддержку Украины в период 2024-2026 годов кабинет министров выделяет дополнительно 4,4 миллиарда евро", - говорится в сообщении.  

Помимо этого правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны. В этих целях Минобороны страны будет получать дополнительные 500 млн евро с 2028 года, в том числе, на усиление ПВО и закупку большего количества боеприпасов.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Они уже предоставили украинским защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.

Как отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ожидается, что поставки самолетов начнутся уже в этом году.

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