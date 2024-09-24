Нидерланды выделили более 200 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины

Нидерланды объявили о новом пакете финансовой поддержки в размере 209,5 миллиона евро. Средства пойдут для восстановления критически важной инфраструктуры в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Нидерланды объявили о новом пакете поддержки в размере 209,5 млн евро, направленном на восстановление критически важной инфраструктуры", - заявил он.
По словам министра, помощь будет предоставлена, в том числе, через Европейский банк реконструкции и развития, а также в виде гуманитарной помощи.
Часть средств, а именно 45 миллионов евро, будет направлена в Фонд энергетической поддержки Украины для финансирования поставки необходимого оборудования, что поможет Киеву справиться с энергетическими вызовами в условиях продолжающегося конфликта.
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживают нашу страну. В частности, Амстердам предоставляет Киеву оружие и военное оборудование, которое помогает нашим защитникам противостоять российской агрессии.
В конце июня Нидерланды объявили о планах передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot в сотрудничестве с другой страной. Амстердам готов был предоставить основную часть системы, однако другие компоненты должны были быть поставлены партнером.
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