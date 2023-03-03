Нидерланды и Украина составят реестр военных преступлений РФ

"Сегодня мы говорили об ответственности, без которой не может быть долговременного мира. Россия должна нести ответственность за все, что она совершила на украинской земле. Все военные преступления России, преступления против человечности должны быть наказаны. Нидерланды поддерживают все эти усилия", - сказал Гукстра.

Он подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину в борьбе за свободу и мир так долго, сколько это потребуется - как в вопросе поставки оружия, гуманитарной помощи, так и в восстановлении и наказании РФ за преступления.

"Вместе с партнерами мы будем расследовать все совершенные преступления, особенно похищение украинских детей. В Нидерландах будет действовать Международный центр по уголовному преследованию за совершение преступления агрессии против Украины. В Нидерландах вместе с Украиной мы будем создавать реестр преступлений, совершенных против Украины. Сегодня состоится встреча групп диалога", - отметил министр.

По его словам, будет обеспечена решающая роль Украины в этом процессе и верховенство права даже в условиях войны.