Нидерланды и Дания передадут Украине партию танков Leopard 2

Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 бывших в употреблении танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать их в борьбе с российской агрессией.

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены до конца лета.

"Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск", - заявил министр.

Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.