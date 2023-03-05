Нидерланды расследуют почти 50 уголовных дел по обходу санкций Евросоюза против РФ

В Нидерландах прокуроры открыли 45 уголовных производств против компаний и частных лиц, подозреваемых в обходе санкций ЕС против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Nieuws .

СМИ пишут, что на конец 2022 года дел было 27, но в нидерландской Генпрокуратуре допускают, что расследований станет больше.

"Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет случаев обхода ограничений", - отметили правоохранители.

К слову, из 45 производств, которые в настоящее время открыты, 29 связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Другие расследования касаются нарушений финансовых ограничений.

"Как минимум одно дело уже находится на рассмотрении в суде. Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов в РФ, в частности через Казахстан. Однако это производство до сих пор не рассмотрено судом по существу", - указывает издание.

RTL Nieuws добавляет, что с момента вторжения РФ в Украину таможня Нидернандов следит за новыми правилами перевозки товаров из России и в Россию.

За год было проведено более ста тысяч проверок, 357 раз груз останавливался для дополнительного контроля. Фиксировали предметы роскоши, но также обнаружены товары военного назначения или детали для вертолетов.

"Прямой экспорт из стран ЕС в РФ резко упал после введения санкций. Но увеличивается как экспорт в страны, близкие к России, так и экспорт из этих стран дальше в РФ. Это может указывать на попытку обойти ограничения", - подытожили журналисты.

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