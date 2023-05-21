RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нидерланды не будут продавать самолеты F-16 частной американской компании

Фото: Нидерланды не будут продавать самолеты F-16 американской компании (U.S. AirForce)
Автор: Константин Широкун

Нидерланды разорвали контракт на продажу 28 истребителей F-16 американской частной компании Draken International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-ресурс Oryx в Twitter.

"Нидерланды отменили соглашение о продаже остальных своих F-16 компании Draken International, поэтому нетрудно догадаться, где они действительно окажутся", - говорится в сообщении Oryx.

Стоит отметить, что компания Draken International намеревалась купить 40 истребителей F-16 ВВС Нидерландов. В 2021 году Министерство обороны Нидерландов объявило о продаже Draken International 12 истребителей из состава Королевских ВВС, они были проданы в 2022 году.

Фирма занимается подготовкой летчиков и имеет контракт с Пентагоном на выполнение роли условного противника в учениях ВВС.

Самолет F-16 – это легкий американский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Благодаря своей универсальности, F-16 способен выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

Авиационная коалиция

Более года правительство Украины работало над созданием авиационной коалиции и передаче ВСУ самолетов стран НАТО.

На этой неделе премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте сообщили о совместной работе по созданию коалиции истребителей для передачи Украине F-16. Ряд стран заявил о готовности передать нашим воинам свои самолеты, однако Соединенные Штаты Америки некоторое время запрещали начало учений для наших пилотов.

Но 19 мая стало известно, что США поддержали предоставление Украине истребителей F-16 и обучение украинских пилотов в Европе. Однако пока нет точных сроков, когда именно самолеты окажутся в Украине. Сейчас желание стать частью коалиции выразили также Британия, Франция, Нидерланды, Болгария и Дания.

Представители США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, пытавшейся убедить президента Джо Байдена разрешить союзникам передавать самолеты Украине.

В тоже время в Минобороны Украины сегодня намекнули, когда F-16 могут заступить на патрулирование украинского неба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News