Нидерланды прекращают участие в программе подготовки ВСУ: в чем причина
Нидерланды завершают свое участие в британской многонациональной программе подготовки украинских военнослужащих Interflex в связи с переходом проекта на новый этап, предполагающий более специализированное обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Нидерландов.
Переход программы на новый этап
В июне 2026 года исполняется четыре года с момента запуска операции Interflex — многонациональной инициативы под руководством Великобритании, направленной на обучение военнослужащих Украины.
За этот период подготовку прошли более 63 тысяч украинских военных, включая пехотинцев, командиров и инструкторов.
Теперь программа вступает в новую фазу, ориентированную на углубленную и специализированную подготовку, рассчитанную на долгосрочное развитие военных возможностей.
Новые направления обучения
Обновленный формат Interflex предполагает расширение учебных направлений. Среди них — подготовка инструкторов вертолетной авиации, первые выпускники которой завершили курс в прошлом месяце.
Также акцент сделан на медицинской и инженерной подготовке, что должно усилить практические навыки подразделений.
Участие и позиция Нидерландов
По данным Министерства обороны Нидерландов, текущая ротация означает завершение их вклада в программу Interflex.
При этом подчеркивается, что сама инициатива продолжается под руководством Великобритании, но с переходом к более узким направлениям обучения.
Ведомство отметило, что международная поддержка Украины сохраняется, однако теперь она адаптируется к актуальным потребностям Вооруженных сил Украины.
Международное сотрудничество продолжается
Несмотря на выход из Interflex, Нидерланды продолжат участие в подготовке украинских военнослужащих в рамках других инициатив, в частности Европейской учебной миссии EUMAM.
В Великобритании тем временем прошли мероприятия, посвященные четырем годам работы программы, в которых участвовали представители стран-партнеров и Украины. Во время церемонии были отмечены достижения проекта и вклад участников в его реализацию.
Напоминаем, что ВСУ получат новую партию электробайков украинского производства Wolfstorm ("Штурмовой волк"), которые отличаются высокой мобильностью и техническими характеристиками. Транспорт весит около 105 кг, способен развивать скорость до 80 км/ч и преодолевать до 100 км на одном заряде.