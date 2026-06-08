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Нидерланды прекращают участие в программе подготовки ВСУ: в чем причина

21:00 08.06.2026 Пн
2 мин
Учебная программа проработала четыре года, и теперь ее ждут изменения
aimg Анастасия Никончук
Нидерланды прекращают участие в программе подготовки ВСУ: в чем причина Фото: ВСУ (Telegram-канал Владимира Зеленского)
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Нидерланды завершают свое участие в британской многонациональной программе подготовки украинских военнослужащих Interflex в связи с переходом проекта на новый этап, предполагающий более специализированное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Нидерландов.

Переход программы на новый этап

В июне 2026 года исполняется четыре года с момента запуска операции Interflex — многонациональной инициативы под руководством Великобритании, направленной на обучение военнослужащих Украины.

За этот период подготовку прошли более 63 тысяч украинских военных, включая пехотинцев, командиров и инструкторов.

Теперь программа вступает в новую фазу, ориентированную на углубленную и специализированную подготовку, рассчитанную на долгосрочное развитие военных возможностей.

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Новые направления обучения

Обновленный формат Interflex предполагает расширение учебных направлений. Среди них — подготовка инструкторов вертолетной авиации, первые выпускники которой завершили курс в прошлом месяце.

Также акцент сделан на медицинской и инженерной подготовке, что должно усилить практические навыки подразделений.

Участие и позиция Нидерландов

По данным Министерства обороны Нидерландов, текущая ротация означает завершение их вклада в программу Interflex.

При этом подчеркивается, что сама инициатива продолжается под руководством Великобритании, но с переходом к более узким направлениям обучения.

Ведомство отметило, что международная поддержка Украины сохраняется, однако теперь она адаптируется к актуальным потребностям Вооруженных сил Украины.

Международное сотрудничество продолжается

Несмотря на выход из Interflex, Нидерланды продолжат участие в подготовке украинских военнослужащих в рамках других инициатив, в частности Европейской учебной миссии EUMAM.

В Великобритании тем временем прошли мероприятия, посвященные четырем годам работы программы, в которых участвовали представители стран-партнеров и Украины. Во время церемонии были отмечены достижения проекта и вклад участников в его реализацию.

Напоминаем, что ВСУ получат новую партию электробайков украинского производства Wolfstorm ("Штурмовой волк"), которые отличаются высокой мобильностью и техническими характеристиками. Транспорт весит около 105 кг, способен развивать скорость до 80 км/ч и преодолевать до 100 км на одном заряде.

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