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Нидерланды присоединились к коалиции беспилотников для Украины

Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды присоединяются к коалиции беспилотников для Украины. В рамках коалиции Амстердам будет поставлять Киеву передовые беспилотные технологии и укреплять ее наступательный потенциал в войне против России.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Это обязательство Нидерландов дополняет поставки Украине истребителей F-16, артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. 

По словам министра, для Нидерландов могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, выделенным на 2024 год. 
 
"Мы, конечно, знаем, что беспилотники очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине", - заявила она. 

Предыстория 

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

По словам латвийского министра, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран. 

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