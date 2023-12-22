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Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для отправки в Украину, - Рютте

Фото: Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Как рассказал Рютте, утром он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов было решение Евросовета начать переговоры по интеграции Украины в Европейский союз. 

"Я поражен прогрессом, достигнутым Украиной, и Нидерланды готовы помогать Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления", - заявил премьер и добавил, что Амстердам приложит все усилия, чтобы достичь договоренности о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС во время заседания в феврале 2024 года.  

В том же числе Рютте сообщил президенту о решении правительства Нидерландов по подготовке первых истребителей F-16 для передачи Украине.

"Кроме разрешения на экспорт, для того, чтобы поставка состоялась, необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию", - добавил Рютте.

Что говорит Владимир Зеленский 

Во время переговоров, Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за его решение по F-16, а также активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В частности он отметил важность скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС в размере 50 млрд евро.

"Это решение (помощь ЕС в размере 50 млрд евро, - ред.) не только будет способствовать укреплению нашей оборонной и макроэкономической устойчивости, оно продемонстрирует незыблемость поддержки со стороны Европейского Союза и может стать двигателем для принятия аналогичных решений другими нашими партнерами", - заявил Владимир Зеленский.

О чем еще говорили: 

  • обсудили развитие событий на фронте, ситуацию в Черном море и текущие военные потребности Украины, включая артиллерию, беспилотники и противовоздушную оборону; 
  • договорились продолжить совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7; 

"Собеседники также обсудили следующую встречу на уровне советников лидеров государств по имплементации Формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации поддержки стран мира вокруг украинского видения справедливого мира", - пишет пресс-служба Офиса президента. 

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания. 

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США, и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, которые полноценно воспроизводили кабину самолета.

Как объяснял представитель Воздушных сил Юрий Игнат, переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они соответствовали возможностям российской авиации.

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