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Нидерланды передали Украине радар для Patriot и отправят три установки, - Минобороны

Фото: министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нидерланды передали Украине радар для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Страна в скором времени отправит три пусковые установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, которого цитирует De Gelderlander.

Он сообщил, что Нидерланды недавно направили Украине радар для Patriot и что вскоре будут переданы три пусковые установки.

Министр уточнил, что другие страны по-прежнему ищут другие компоненты для передачи полной системы.

"Мы все еще работаем над этим", - сказал Брекелманс, добавив, что идут переговоры с "несколькими партнерами".

В Нидерландах отметили, что Минобороны недавно проинформировали, что "союзник не будет выполнять вышеупомянутое обязательство". Какая страна отказалась от обязательств - не указывается.

 

 

Предыстория

В конце июня Министерство обороны сообщило, что Нидерланды вместе с другой страной-союзником передадут Украине полный комплекс ПВО Patriot. В Нидерландах отмечали, что готовы предоставить "основные" компоненты, а остальные части должны предоставить другие страны.

Летом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна выполнила свою миссию. Она не уточнила, какая из стран не выполнила свою часть обязательств.

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