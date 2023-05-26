Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после обучения пилотов, - Bloomberg

Нидерланды направят в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. Вместе с Данией эта страна возглавляет коалицию по подготовке украинских летчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источника агентства, в последние недели правительство Нидерландов инициировало переговоры с официальными лицами США с целью оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она дала зеленый свет на поставку самолетов. После нескольких месяцев давления со стороны Киева и союзных правительств Байден объявил на прошлой неделе, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов.
Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. По словам одного из источников, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы передачи. Несмотря на готовность правительства Нидерландов сделать это "как можно скорее", подготовка пилотов, планирование развертывания и логистика могут занять много месяцев.
В настоящее время Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из 18 других самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.
Хотя окончательное решение, еще не принято, Украина может получить некоторые из самолетов, которые выставлены на продажу, или некоторые из 24 самолетов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, в следующем году, в зависимости от графика обучения. Нидерланды поддерживают летную годность всех своих самолетов F-16 за счет регулярного технического обслуживания.
Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила в четверг, что правительство рассмотрит возможную поставку F-16 в Украину позднее. Она добавила, что подготовка пилотов сейчас является приоритетом.
Ранее в этом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "нет табу" на отправку истребителей в Украину. Офис Рютте отказался комментировать возможность передачи F-16.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут работать с союзниками в ближайшие месяцы, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты и кто это сделает. Наиболее вероятным сценарием на данный момент является то, что США не будут отправлять F-16 в Украину, а вместо этого будут полагаться на их поставку из других стран.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что США отмечают "лидерство Нидерландов в координации и использовании возможностей других союзников для оказания важной помощи Украине" после телефонного разговора с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.
По данным министерства обороны Нидерландов, на сегодняшний день Нидерланды предоставили Украине около 1,6 млрд евро в виде военной помощи с начала российского вторжения, при этом только доставленное оборудование составило 732 млн евро.
Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявлял о том, что Нидерланды могут стать первой страной, которая предоставит Украине F-16.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, включая Польшу, начали тренировки украинских пилотов на истребителях F-16.
По информации СМИ, такие тренировки украинских пилотов могут продлиться четыре месяца. Такую оценку якобы сформировали ВВС США, когда украинцы приезжали в Соединенные Штаты для занятий на летном тренажере.
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