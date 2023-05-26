Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после обучения пилотов, - Bloomberg

По данным источника агентства, в последние недели правительство Нидерландов инициировало переговоры с официальными лицами США с целью оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она дала зеленый свет на поставку самолетов. После нескольких месяцев давления со стороны Киева и союзных правительств Байден объявил на прошлой неделе, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. По словам одного из источников, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы передачи. Несмотря на готовность правительства Нидерландов сделать это "как можно скорее", подготовка пилотов, планирование развертывания и логистика могут занять много месяцев.

В настоящее время Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из 18 других самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.

Обучение пилотов

Хотя окончательное решение, еще не принято, Украина может получить некоторые из самолетов, которые выставлены на продажу, или некоторые из 24 самолетов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, в следующем году, в зависимости от графика обучения. Нидерланды поддерживают летную годность всех своих самолетов F-16 за счет регулярного технического обслуживания.

Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила в четверг, что правительство рассмотрит возможную поставку F-16 в Украину позднее. Она добавила, что подготовка пилотов сейчас является приоритетом.

Ранее в этом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "нет табу" на отправку истребителей в Украину. Офис Рютте отказался комментировать возможность передачи F-16.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут работать с союзниками в ближайшие месяцы, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты и кто это сделает. Наиболее вероятным сценарием на данный момент является то, что США не будут отправлять F-16 в Украину, а вместо этого будут полагаться на их поставку из других стран.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что США отмечают "лидерство Нидерландов в координации и использовании возможностей других союзников для оказания важной помощи Украине" после телефонного разговора с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

По данным министерства обороны Нидерландов, на сегодняшний день Нидерланды предоставили Украине около 1,6 млрд евро в виде военной помощи с начала российского вторжения, при этом только доставленное оборудование составило 732 млн евро.