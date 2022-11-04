Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине: подробности

"Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.

"Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины", - заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр добавил, что новый пакет военной помощи - важный сигнал для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.