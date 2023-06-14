Нидерланды об обучении украинцев на F-16: начнем в ближайшие месяцы

"Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев", - сообщила министр.

Она также рассказала, что сейчас Нидерланды вместе с партнерами работают над центром подготовки F-16.

"Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону", - отметила Оллонгрен.

Самолеты F-16 для Украины

Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

Долгое время вопрос авиации был закрытым, а партнеры не обсуждали возможность предоставления Украине современных боевых самолетов. Однако ситуация изменилась, а союзники сделали первые шаги и объявили, что будут обучать украинских пилотов на F-16.

При этом пока остается неизвестным, сколько самолетов и от кого получит Украина.

Напомним, что сегодня Дания сообщила, что украинские пилоты могут этим летом начать обучение на истребителях F-16 в Дании.

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