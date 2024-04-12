Нидерланды дополнительно выделили миллиард евро на военную помощь Украине, - Зеленский

"Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины", - написал Зеленский.

Зеленский и Рютте также обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

Президент поблагодарил Рютту за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам "Реестра убытков".

Также была обсуждена подготовка к Саммиту мира в Швейцарии. Зеленский пригласил Нидерланды присоединиться.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Они уже предоставили нашим защитникам вооружение общей стоимостью более 2,8 млрд. евро. Также Нидерланды передадут Украине более 20 истребителей F-16.

Как отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ожидается, что поставки самолетов начнутся уже в этом году.

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