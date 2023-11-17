Нидерланды дополнительно выделили 2 млрд евро военной помощи Украине на 2024 год

Правительство Нидерландов выделило дополнительные 2 млрд евро в качестве военной помощи Украине на 2024 год. Такое решение является знаком неизменной поддержки войны Киева с Россией.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, эта помощь является частью более широкого пакета, который Нидерланды предоставят Украине в следующем году и включает в себя первоначальную сумму в 102 млн евро на восстановление и гуманитарную помощь, которая будет увеличена в течение года при необходимости.

Министр добавила, что общий объем помощи, оказанной Нидерландами Украине в ходе конфликта, составит около 7,5 млрд евро.

"Наиболее важным для меня является то, что в следующем году мы предоставим дополнительно 2 млрд евро военной помощи. Это позволит нам гарантировать поддержку Украины и обеспечить преемственность, что крайне важно для Украины", - сказала она.

По словам Оллонгрен, поддержка будет оказываться в зависимости от потребностей Киева и может включать в себя поставку современных беспилотников.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украине в войне с российской агрессии. Амстердам предоставляет Украине не только военную, но и экономическую помощь.

К примеру, недавно Нидерланды объявили о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Помимо этого недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Стороны подняли вопрос усиления обороны Украины и нового пакета санкций против России.

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