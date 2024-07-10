Нидерланды – Англия: где смотреть и прогноз на полуфинал Евро-2024

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в Дортмунде. Поединок примет стадион "BVB Штадион Дортмунд". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Нидерланды – Англия

Поединок покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO . Там просмотреть матчи в прямом эфире можно по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция противостояния будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев, "Суспильне Винница" и т. д.). Комментировать матч Виталий Волочай и Виталий Кравченко.

Прогноз букмекеров на матч Нидерланды – Англия

Украинская контора Favbet определила "Трех львов" небольшим фаворитом поединка. Коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта составил 2,76. Тем временем на успех "оранжевых" можно поставить с кэфом 3,20. На ничью выставили чуть более низкий балл 2,92.

Любители острых ощущений могут положиться на конкретный счет. К примеру, результативная ничья 2:2 увеличит выигрыш в 16 раз. Интересный вариант – угадать способ, которым забьют первый гол. На результативный удар головой заложили привлекательный кэф 5,00.

Схожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. На победу сборной Англии коэффициент оказался несколько ниже – 2,65. На вероятный успех нидерландцев заложили балл 3,10. Кэф на ничью составил 2,80.

Смелой будет заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов. Коэффициент такого развития событий заложили на уровне 17,50. Персональные фанаты Букайо Саки рассмотрит вариант со ставкой на то, что гол их любимца будет первым в противостоянии с кэфом 11,00.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Англия

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Симонс, Рейндерс – Мален, Депай, Гакпо

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Шоу – Мейну, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

Сборная Нидерландов начала плей-офф с уверенной победы над Румынией (3:0). Голами в составе команды Рональда Кумана отличились Гакпо и Мален (дважды). В четвертьфинале "оранжевые" одержали волевую победу над сборной Турции. Во второй половине за нидерландцев забили Де Врей и Мюлдюр (автогол).

В свою очередь Англия дважды провела на поле 120+ минут. В рамках 1/8 финала "Три льва" едва одолели сборную Словакии с голами Беллингема и Кейна. Четвертьфинальная же стадия завершилась серией пенальти против Швейцарии. Англичане проделали 5 точных ударов, а голкипер Пикфорд парировал выстрел Аканджи.