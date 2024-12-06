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В Нидерландах предостерегли от "плохой сделки" между Украиной и РФ: агрессия вернется

Пятница 06 декабря 2024 16:44
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В Нидерландах предостерегли от "плохой сделки" между Украиной и РФ: агрессия вернется Фото: Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада нельзя допустить "плохой сделки" по итогам войны России против Украины. Такой вариант развития событий не отвечает ничьим интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса для газеты De Volkskrant.

"Я очень боюсь, что если будет заключена плохая сделка, то в результате после более чем тысячи дней войны в Европе возобладает агрессия. Тогда мы действительно будем жить на другом континенте", - отметил министр.

Он напомнил, что в Европе после Второй мировой войны "все выросли с идеей", что свобода торжествует, а агрессор будет наказан. Но сейчас есть очень тревожная возможность того, что агрессор будет будет вознагражден.

"Вот почему нам также необходимо очень быстро наладить взаимодействие с новой администрацией Трампа: плохая сделка не отвечает ничьим интересам. В противном случае агрессия вернется безвозвратно, либо в Украине, либо на границе НАТО", - отметил Брекельманс.

Мирный план команды Трампа

Напомним после того, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, более актуальным стал вопрос переговоров между Украиной и Россией, а также перемирия.

В частности, Трамп в рамках своей предвыборной кампании обещал, что если он снова станет президентом, то война между Украиной и Россией якобы закончится за 24 часа.

Также Трамп уже номинировал на должность спецпредставителя по Украине генерала в отставке Кита Келлога. Келлог, по информации CNN, разработал свой собственный мирный план для завершения войны в Украине, который предусматривает заморозку боевых действий по линии столкновения.

При этом в рамках плана он якобы хочет принудить и Украину и Россию к мирным переговорам.

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