В Нидерландах предостерегли от "плохой сделки" между Украиной и РФ: агрессия вернется

Странам Запада нельзя допустить "плохой сделки" по итогам войны России против Украины. Такой вариант развития событий не отвечает ничьим интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса для газеты De Volkskrant.

"Я очень боюсь, что если будет заключена плохая сделка, то в результате после более чем тысячи дней войны в Европе возобладает агрессия. Тогда мы действительно будем жить на другом континенте", - отметил министр.

Он напомнил, что в Европе после Второй мировой войны "все выросли с идеей", что свобода торжествует, а агрессор будет наказан. Но сейчас есть очень тревожная возможность того, что агрессор будет будет вознагражден.

"Вот почему нам также необходимо очень быстро наладить взаимодействие с новой администрацией Трампа: плохая сделка не отвечает ничьим интересам. В противном случае агрессия вернется безвозвратно, либо в Украине, либо на границе НАТО", - отметил Брекельманс.