ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Нідерландах біля центру з тестування на COVID прогримів вибух

Новость на русском → Нідерланди, Середа 03 березня 2021 10:37
У Нідерландах біля центру з тестування на COVID прогримів вибух Фото: місце події (nos.nl)
Автор: Юлія Струк

У середу вранці біля центру з тестування на COVID-19 в нідерландському місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія) прогримів вибух. В результаті ніхто не постраждав.

Про це повідомляє громадське телерадіомовлення Нідерландів.

За попередньою версією, спрацював саморобний вибуховий пристрій, змонтований в металевій трубі.

У будівлі центру вибиті вікна.

На місці події працює група вибухотехніків, вони обстежують околиці, з'ясовуючи, чи не залишилося поблизу інших небезпечних пристроїв.

Ведеться розслідування.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року правоохоронці перевірили територію вокзалу в Утрехті (Нідерланди) на предмет вибухонебезпечних предметів після повідомлення про загрозу вибуху. Поліція затримала двох підозрюваних.

Як писало РБК-Україна, до цього поліція Утрехта отримала повідомлення про загрозу вибуху на вокзалі. Всіх відвідувачів і персонал вокзалу довелося евакуювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Нідерланди Вибух Коронавірус
NEWS
В ЄС погодили продовження санкцій проти Януковича та його оточення
В ЄС погодили продовження санкцій проти Януковича та його оточення
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК