У Нідерландах біля центру з тестування на COVID прогримів вибух

У середу вранці біля центру з тестування на COVID-19 в нідерландському місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія) прогримів вибух. В результаті ніхто не постраждав.

На місці події працює група вибухотехніків, вони обстежують околиці, з'ясовуючи, чи не залишилося поблизу інших небезпечних пристроїв.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року правоохоронці перевірили територію вокзалу в Утрехті (Нідерланди) на предмет вибухонебезпечних предметів після повідомлення про загрозу вибуху. Поліція затримала двох підозрюваних.

Як писало РБК-Україна, до цього поліція Утрехта отримала повідомлення про загрозу вибуху на вокзалі. Всіх відвідувачів і персонал вокзалу довелося евакуювати.