В Нідерландах штам "Омікрон" виявили у 13 мандрівників з ПАР

У Нідерландах служба охорони здоров’я в аеропорту Схіпхол провела перевірку більше 600 пасажирів двох літаків авіакомпанії KLM. У 13 мандрівників з ПАР був виявлений новий штам коронавірусу "Омікрон".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NOS.
Загалом 61 тест виявився позитивним. Усіх інфікованих помістили в карантинний готель.
Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге закликав усіх людей, які прибули з ПАР негайно пройти тест на виявлення захворювання.
Правила доступу до літаків KLM у ПАР було посилено. Люди, які пройшли повний курс вакцинації - зобов’язані продемонструвати негативний ПЛР-тест, аби їх допустили на борт.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала варіант "Омікрон" як "тривожний".