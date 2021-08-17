У Нідерландах намагалися вкрасти картину французького імпресіоніста

За даними видання, двоє грабіжників спробували забрати картину. Завдяки оперативним діям персоналу та випадкових перехожих, це не вдалося. Один з грабіжників застрибнув на заднє сидіння мопеда, припаркованого біля музею. Водій мопеда здійснив кілька пострілів з пістолета, після чого грабіжники зникли без витвору мистецтва.

Мопед вже знайдений, проте підозрювані в пограбуванні поки не заарештовані.

На сьогодні картину Моне прибрали з експозиції. Коли твір мистецтва буде знову виставлено на загальний огляд поки не відомо.

За словами представників музею, може пройти кілька днів або навіть тижнів, перш ніж картина буде повернута в експозицію. Нині з'ясовується, чи була пошкоджена картина Моне, і якщо це так, то полотно доведеться реставрувати. У музеї поки не можуть сказати, наскільки великий збиток.