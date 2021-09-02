В Нідерландах п'ять міст можуть заборонити фастфуд: з чим це пов'язано

Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт й Еде направили листа державному секретарю з питань громадської охорони здоров’я з проханням профінансувати їх в рамках боротьби зі зростанням кількості ресторанів швидкого харчування.

"Оскільки ми розглядаємо їжу як індивідуальний вибір, муніципалітети й уряд не можуть втручатися згідно з Законом про охорону навколишнього середовища", - відзначив доцент Амстердамського університету Анник де Руйтер.

За словами вченого, прийняття відповідного рішення є доволі складним, оскільки це порушуватиме індивідуальну свободу людей.

"Дослідження показують, що наявність продуктів харчування в вашому районі впливає на ваш вибір щодо них", - додав Руйтер.

Міністерство охорони здоров'я, добробуту та спорту, зі свого боку, відзначило, що розпочне співпрацю з містами, аби допомогти в оздоровленні харчового середовища.