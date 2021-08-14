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У Нідерландах продовжили карантин до листопада

Автор: РБК-Україна

У Нідерландах продовжили карантин до листопада. Мінімум до 1 листопада нічні клуби та дискотеки залишатимуться закритими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dutch News.

Водночас було оголошено, що навчальні заклади знову відкриються 30 серпня. Однак в одній аудиторії може перебувати не більше 75 студентів, тест на коронавірус потрібно буде здавати двічі на тиждень, а за межами навчальних приміщень потрібно носити захисну маску. Обов'язковими вимогами також є дотримання дистанції 1,5 метра і миття рук. У школах учні також повинні носити маску і дотримуватися дистанції.

Прем'єр-міністр Марк Рютте зазначив, що рішення щодо можливого скасування обов'язкового носіння захисної маски буде оголошено у вересні. "Сподіваюся, що 20 вересня стане можливим не дотримуватися дистанції 1,5 метра і буде скасовано обов'язкове носіння масок", - сказав Рютте.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Уго де Йонг зазначив, що це буде залежати від кількості інфікованих коронавірусом.

Раніше ми повідомляли, що жителям Нідерландів почали безкоштовно видавати COVID-тести.

Також Нідерланди повертають роботу з дому на тлі спалаху COVID.

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Нідерланди