У Нідерландах поліція розігнала акцію проти локдауна, десятки затриманих

В Нідерландах в неділю, 31 січня, пройшли масові акції протесту проти дій влади, спрямованих на боротьбу з пандемією COVID-19. Поліція затримала понад 30 учасників акції.

Про це інформує телеканал NOS.

Відомо, що демонстранти зібралися в Амстердамі і місті Апелдорн. Столична поліція повідомила про затримання 33 осіб, дії 25 з них розцінювалися як загроза громадському порядку. Поліцейські виявили в деяких автомобілях затриманих холодну зброю та електрошокери.

Як уточнює телеканал, в Амстердамі для розгону кількох сотень маніфестантів, які зібралися на Музейній площі, був залучений спецназ поліції, витіснив учасників мітингу за кілька хвилин.

Минулого тижня в Роттердамі правоохоронці затримали понад 30 учасників чергової акції протесту проти карантинних обмежень. Причиною таких дій правоохоронців стала відмова учасників незаконних зборів пред'явити документи.

Тим часом у Брюсселі в минулі вихідні близько 400 громадян вийшли на вулиці міста з вимогою повернути їм свободу переміщень.

Відзначимо, уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести комендантську годину на території країни. Обмеження почало діяти з суботи, 23 січня.

Нагадаємо, 24 січня в грузинській столиці проходила акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які були введені через пандемію.

Раніше в Грузії продовжили дію комендантської години. Вона діятиме мінімум до 1 березня.