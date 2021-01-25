В Нідерландах поліція застосувала водомети проти протестувальників

В Нідерландах жителі вийшли на протест проти карантинних обмежень. Зокрема проти комендантської години.

Про це повідомляє NOS.

Тільки в мітингу на Музейній площі в Амстердамі брало участь 1500 осіб. Вони тримали в руках плакати плакатами з текстами проти уряду і проти суворих обмежень.

В Ейндховені люди намагалися зводити барикади з велосипедів на шляху силовиків. Не всі люди були в масках та не дотримувались соціальної дистанції.

У відповідь поліція використовувала водомети, кийки, а в Ейндховені поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

"Після антиурядових і протикарантинних акцій протесту в Амстердамі затримано 115 людей. Семеро з них були заарештовані за відкрите насильство, інші - за невиконання наказу поліції", - йдеться в повідомленні.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести комендантську годину на території країни. Обмеження почало діяти з суботи, 23 січня.

Нагадаємо, 24 січня в грузинській столиці проходила акція протесту. Демонстранти вимагають зняти обмежувальні заходи, які були введені з-за пандемії. Раніше у Грузії продовжили дію комендантської години. Він діятиме щонайменше до 1 березня.