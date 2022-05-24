У Нідерландах підтвердили шість випадків віспи мавп

У Нідерландах медики встановили шість випадків віспи мавп у людей, деякі з яких побували на фестивалі Darklands в Бельгії.

Медики продовжують вивчати нові зразки, щоб якомога більш оперативно виявляти нові випадки, і знижувати ймовірність подальшого поширення.

У всіх шести випадках виявлення вірусу йшлося про чоловіків, у яких були статеві контакти з чоловіками. При цьому лікарі зазначають, що, хоча вірус може передаватися статевим шляхом, це не венеричне захворювання і не залежить від сексуальної ідентичності.

Віспа мавп передається при контакті шкіра до шкіри, а також при спільному використанні постільних речей. Вірус може потрапити в організм через слизову рота, носа або очей, а також через відкриті рани.

Сіптоми віспи мавп

Люди з мавпячою віспою хворіють в середньому від 2 до 4 тижнів. У них часто, але не завжди, розвивається лихоманка, м'язові болі і втома. Потім на шкірі з'являються горбки, які перетворюються в пухирі.

Потім бульбашки підсихають і утворюють кірки, які повільно відпадають. Поки не відпадуть всі струпи, хворий мавпячою віспою заразний для інших. На це може піти до 2-4 тижнів. Ось чому людей з позитивним результатом тесту на віспу мавп просять ізолювати.