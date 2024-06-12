RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах назвали единственное условие, при котором Украина может бить с F-16 по территории РФ

Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды разрешают Украине использовать свои истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России. Единственное условие страны - соблюдение международного гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в интервью "Суспільному".

"F-16 - это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", - сказала Оллонгрен.

Она отметила, что то, как именно использовать F-16 - это решение украинских военных.

"Если видите цели за пределами Украины, но их нужно поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", - добавила министр.

Оллонгрен также рассказала, что первые истребители, вероятно, поступят в Украину уже этим летом.

"Сначала датские, потом нидерландские. И потом будем продолжать так работать - партиями", - добавила она.

 

 

 

F-16 для Украины

Напомним, в прошлом году страны НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить украинских пилотов.

Самолеты передадут, в частности, Дания, Нидерланды и Бельгия. При этом США и еще несколько стран присоединились к обучению украинских пилотов.

Недавно стало известно, что датские истребители F-16 уже в скором времени будут доставлены в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Война в Украине