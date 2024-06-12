В Нидерландах назвали единственное условие, при котором Украина может бить с F-16 по территории РФ

Нидерланды разрешают Украине использовать свои истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России. Единственное условие страны - соблюдение международного гуманитарного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в интервью "Суспільному".
"F-16 - это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", - сказала Оллонгрен.
Она отметила, что то, как именно использовать F-16 - это решение украинских военных.
"Если видите цели за пределами Украины, но их нужно поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", - добавила министр.
Оллонгрен также рассказала, что первые истребители, вероятно, поступят в Украину уже этим летом.
"Сначала датские, потом нидерландские. И потом будем продолжать так работать - партиями", - добавила она.
Напомним, в прошлом году страны НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить украинских пилотов.
Самолеты передадут, в частности, Дания, Нидерланды и Бельгия. При этом США и еще несколько стран присоединились к обучению украинских пилотов.
Недавно стало известно, что датские истребители F-16 уже в скором времени будут доставлены в Украину.
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