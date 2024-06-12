В Нидерландах назвали единственное условие, при котором Украина может бить с F-16 по территории РФ

"F-16 - это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", - сказала Оллонгрен.

Она отметила, что то, как именно использовать F-16 - это решение украинских военных.

"Если видите цели за пределами Украины, но их нужно поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", - добавила министр.

Оллонгрен также рассказала, что первые истребители, вероятно, поступят в Украину уже этим летом.

"Сначала датские, потом нидерландские. И потом будем продолжать так работать - партиями", - добавила она.