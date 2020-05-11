У Нідерландах знайшли мертвою українку з судна Regal Princess

У місті Роттердам в Нідерландах була знайдена мертвою 39-річна українка, член екіпажу пришвартовано в порту круїзного судна Regal Princess. Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев.

Як повідомляється, тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна.

"За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася в результаті самогубства. Тіло загиблої доставлено в місцевий морг. Родичі померлої повідомлені про факт смерті", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв'язок з місцевою поліцією, медичним закладом та приймає відповідні заходи щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

За словами Погорєльцева, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Посольства України в Королівстві Нідерланди.

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