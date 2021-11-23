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В Нідерландах штрафуватимуть за недотримання соціальної дистанції

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 24 листопада, в Нідерландах набирає чинності правило про обов’язкове соціальне дистанціонування. Розмір штрафу сягатиме 96 євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NOS.

Відповідне правило було введено на тлі того, що в країні стрімко погіршується ситуація з коронавірусом.

В Нідерландах переконані у тому, що соціальне дистанціонування є одним з найважливіших правил, яке повинно позитивно вплинути на боротьбу з захворюванням.

Зобов’язання поширюється на всіх у віці від 18 років, однак не на членів однієї сім’ї й не на заклади громадського харчування. Водночас правило не діятиме й в інших ситуаціях, де дотримання дистанції є неможливим.

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