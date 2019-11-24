У Нідерландах 15-річні хлопці обстріляли поїзди

Скріншот: обстріляний потяг у Нудердандах (nos.nl)

На підлітків вказали свідки обстрілу

У Нідерландах заарештували двох 15-річних хлопців, яких підозрюють в обстрілі потягів із пневматичної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Зазначається, що на підлітків вказали свідки обстрілу. У них знайшли пневматичну зброю.

Один з потягів став на вимушену зупинку на станції Бреда, після того як у нього було пошкоджено п’ять вікон. Інший із розбитим вистрілом вікном прибув до Ейндховена.

Генеральний директор Нідерландської залізниці Роджер ван Бокстел назвав обстріл свавіллям і "Диким Заходом".

“Було б добре, якби люди, котрі стріляли по поїздах, пішли на місяць попрацювати на залізницю. Там вони могли б усвідомити, що накоїли", - сказав він.

Нагадаємо, в американському місті Дункан в штаті Оклахома невідомий влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, в результаті чого загинули троє людей, включаючи стрільця.

Також РБК-Україна повідомляло, що в четвер,14 листопада, у місті Санта-Кларита, в американському штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі. У результаті стрілянини поранено щонайменше сім осіб. Одна з постраждалих померла в лікарні.

Крім того, в Каліфорнії сталася стрілянина в приватному будинку в Сан Дієго, в результаті чого загинули п'ять осіб. Серед загиблих троє дітей. Ще одна дитина отримала поранення.