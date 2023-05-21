Зеленский сделал заявление относительно Бахмута

Американские СМИ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил захват Бахмута россиянами. Но в офисе президента говорят, что это не так.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию от западных журналистов. По его словам Владимир Зеленский опроверг взятие Бахмута россиянами во время разговора с американским коллегой Джо Байденом.
Как отметил Никифоров, отвечая на вопрос журналистов о том, что россияне заявили о якобы взятии Бахмута, президент ответил: "Думаю, что нет".
Что этому предшествовало
Как писало Reuters, отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины, Владимир Зеленский ответил: "Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах".
Как отмечал главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер, по словам президента, оккупанты получили "пустой приз", поскольку в городе ничего не осталось кроме большого количества мертвых россиян.
Российские оккупанты уже больше десяти месяцев пытаются захватить Бахмут, однако наши воины давали врагу отпор.
Вчера, 20 мая, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз за последние месяцы заявил о том, что его боевики полностью контролируют город. Позже представитель украинских военных Сергей Череватый опроверг вышеупомянутую информацию и отметил, что наши подразделения продолжают воевать в городе.
Тогда же замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что ситуация в городе критическая, однако военные продолжают держать оборону.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.