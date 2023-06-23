"Ничего не происходит"? У Пригожина и Шойгу снова возник конфликт: все подробности

Между одиозным владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу снова разразился скандал. Пригожин обвинил главу Минобороны РФ в ударе по позициям "вагнеровцев" в тылу и объявил свой "поход справедливости".
РБК-Украина собрала все подробности очередного скандала в российской "верхушке".
Сегодня вечером российские паблики начали сообщать о якобы приезде Шойгу в Ростов вместе с силовиками для подготовки мер по поводу ЧВК "Вагнера". Роспаблики писали, что "вагнеровцев", отказавшихся подписывать контракты с Минобороны РФ, будут задерживать, а тех, кто будет сопротивляться, - будут ликвидировать.
Позже вечером связанные с ЧВК "Вагнера" паблики заявили о якобы ударе российских войск по тыловым позициям "вагнеровцев", а также опубликовали видео якобы его последствий.
После удара пресс-служба Пригожина выложила в своем Telegram-канале записи комментариев владельца ЧВК. Пригожин обвинил Шойгу в ударе по "вагнеровцам" и заявил о большом количестве погибших и раненых.
"Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям... Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено... Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране происходит беззаконие ", - говорил он в изложенных в сеть аудиозаписях.
В то же время Пригожин подчеркнул, что его действия не являются военным переворотом, назвав это "маршем справедливости. Владелец ЧВК также добавил, что Шойгу якобы скрылся из Ростова, испугавшись мести за удар.
Министерство обороны РФ выступило с заявлением в ответ на обвинения Шойгу, отметив, что все его слова являются "информационной провокацией" и не соответствуют действительности. Отрицали в ведомстве Шойгу и правдивость видео с якобы последствиями удара.
Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский диктатор Владимир Путин уже был проинформирован о ситуации, которая разворачивается вокруг Пригожина. Он отметил, что сейчас предпринимают "все необходимые шаги".
Между тем Федеральная служба безопасности РФ возбудила против Пригожина уголовное дело по факту "призыва к вооруженному восстанию". А Национальный антитеррористический комитет РФ потребовал, чтобы Пригожин "немедленно прекратил противоправные действия".
В то же время российское СМИ "Важные истории" со ссылкой на источник в Кремле пишет, что у администрации Путина паника из-за выходки Пригожина и там не исключают гражданской войны. Кремль якобы еще неделю назад узнал, что владелец ЧВК может "что-то готовить".
Российский Telegram-канал "Baza" сообщает, что в Ростовской области РФ в ряде отделений полиции объявили план "Крепость".
Этот план предусматривает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.
Тем временем на улицах Ростова заметили бронетехнику.
Акции российских компаний резко обвалились на фоне скандала между Пригожиным и Шойгу.
Русская служба BBC со ссылкой на источники в спецслужбах РФ сообщила, что силовиков в Москве подняли по тревоге, а на трассе Москва-Воронеж-Ростов ФСБ вместе с СОБРом выставляют блокпосты.
По данным СМИ, тем, кто дежурит на блокпостах, дали приказ открывать огонь, если будет угроза.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на ситуацию в России, заявив, что произошло то, о чем украинская разведка говорила долгое время.
"Рашисты начали грызть друг друга за власть и деньги. Пригожин угрожает "идти походом" на Москву. Шойгу, по его словам, сбежал из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе... А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале.
На события в РФ отреагировал и Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины. Там напомнили, что в высших эшелонах власти РФ постоянно росло напряжение, а санкции и провалы на фронте лишь усилили эти процессы.
"И вот мы имеем: амбициозного, рассерженного, популярного в народе и военной среде патриота, обладающего собственной частной армией; деморализованное затянутой кровавой войной население и невнятную политическую власть. Готовимся!", - написал РДК в своем Telegram-канале.
Конфликт между российскими "полководцами" Пригожиным и Шойгу тянется давно, но усиливаться он начал во время боев за Бахмут, где "вагнеровцев" использовали как главную ударную силу и фактически "пушечное мясо".
Пригожин неоднократно обвинял Минобороны и Генштаб РФ в бездействии и отказе предоставлять достаточное количество снарядов и боеприпасов "вагнеровцам". Также Пригожин заявлял, что при выходе ЧВК "Вагнера" из Бахмута их подразделения едва не попали в засаду армии РФ.
Новый виток скандала начался после того, как Минобороны РФ решило забрать у своего подчинения всех "добровольцев", приказав всем бойцам российских ЧВК подписать контракт с ведомством Шойгу. Пригожин публично отказался это делать.
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