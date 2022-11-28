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Ничего об Украине. В США раскрыли детали встречи директора ЦРУ с Нарышкиным

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Понедельник 28 ноября 2022 12:46
Ничего об Украине. В США раскрыли детали встречи директора ЦРУ с Нарышкиным Фото: Уильям Бернс, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно в Турции прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Стороны не поднимали вопрос касаемо войны в Украине, однако обсудили управление ядерными рисками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Встреча Бернса и Нарышкина

Встреча директора ЦРУ и главы разведки России прошла еще 14 ноября в Анкаре.

Как отметил тогда один из журналистов, главными вопросами встречи были:

  • задержанные граждане США;
  • ядерные риски.

В то же время было отмечено, что директор ЦРУ "не ведет никаких переговоров".

Подробности встречи

По словам временного поверенного по делам посольства США в России Элизабет Руд, США имеют каналы для управления рисками в отношениях с Россией. В то же время главным обсуждаемым вопросом сторон были именно ядерные риски.

"Директор Бернс ни о чем не договаривался и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине", – добавила Руд.

Отмечается, что США уже несколько раз в течение последнего года отправляли Бернса на встречу с Нарышкиным, используя первого в качестве ветерана дипломатии и бывшего посла США в России (2005 – 2008 годы).

Другой темой для переговоров было освобождение двух граждан США, которые находятся в заключении в России, а именно Бритни Гриннер и Пола Вилана.

"Соединенные Штаты, как мы уже говорили, возложили на стол важное предложение. Мы отреагировали на это предложение и предложили альтернативы. К сожалению, пока Российская Федерация не дала серьезного ответа на эти предложения", - заявила Руд.

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