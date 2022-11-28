Ничего об Украине. В США раскрыли детали встречи директора ЦРУ с Нарышкиным
Недавно в Турции прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Стороны не поднимали вопрос касаемо войны в Украине, однако обсудили управление ядерными рисками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Встреча Бернса и Нарышкина
Встреча директора ЦРУ и главы разведки России прошла еще 14 ноября в Анкаре.
Как отметил тогда один из журналистов, главными вопросами встречи были:
- задержанные граждане США;
- ядерные риски.
В то же время было отмечено, что директор ЦРУ "не ведет никаких переговоров".
Подробности встречи
По словам временного поверенного по делам посольства США в России Элизабет Руд, США имеют каналы для управления рисками в отношениях с Россией. В то же время главным обсуждаемым вопросом сторон были именно ядерные риски.
"Директор Бернс ни о чем не договаривался и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине", – добавила Руд.
Отмечается, что США уже несколько раз в течение последнего года отправляли Бернса на встречу с Нарышкиным, используя первого в качестве ветерана дипломатии и бывшего посла США в России (2005 – 2008 годы).
Другой темой для переговоров было освобождение двух граждан США, которые находятся в заключении в России, а именно Бритни Гриннер и Пола Вилана.
"Соединенные Штаты, как мы уже говорили, возложили на стол важное предложение. Мы отреагировали на это предложение и предложили альтернативы. К сожалению, пока Российская Федерация не дала серьезного ответа на эти предложения", - заявила Руд.
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