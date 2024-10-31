Ночной ужас окупантов. Как украинский дрон "Вампир" уничтожает россиян на фронте

Ночной выезд начинается, когда вокруг начинает смеркаться. Экипаж дрона "Вампир" работает каждую ночь – это их стихия. Мы делаем остановку на последней безопасной точке перед линией фронта. Одеваем экипировку. Тем временем слышен звук мотора: едем в темноту и неизвестность. Бойцы никогда не знают, каким будет очередной боевой выезд.

Видео: Как украинский дрон "Вампир" уничтожает россиян на фронте (youtube.com/РБК-Украина)

В экипаже – трое военных. Один из них подает знак другому, тот достает телефон и начинает читать молитву, чтобы все вернулись назад живыми. Там, где смерть дышит в затылок жизни, начинаешь верить в любых богов.

Линия фронта двигается бешеными темпами. Еще там, где вчера была жизнь, сегодня пустота. Проходим населенные пункты, которые уже стали привидениями. На улицах – полная тьма, электроснабжения больше нет. Только пустые здания. Невыносимо видеть, как каждый день города и села превращаются в линию обороны. Где еще вчера жили люди, там сегодня бродят россияне.

"Мы работаем на самом сложном направлении, где продвижение врага очень активное. Раньше они использовали технику для штурмов, сейчас у них пошли мясные штурмы. Мы пробуем благодаря боеприпасам эти штурмы немного сделать еще более "мясными". Но у них очень большой человеческий ресурс", – рассказывает оператор БПЛА Назар.

Фото: Экипаж дрона "Вампир" работает каждую ночь в полной темноте (РБК-Украина)

"Вампир" – дрон, поражающий своими габаритами. Этот гексокоптер был разработан в Украине в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Летающий великан оборудован тепловизионной оптикой. Поэтому, собственно, его и можно использовать ночью.

Дрон может залетать на 10 километров от точки взлета и нести на себе боекомплект весом до 15 килограммов. Россияне боятся этого дрона и между собой называют его "Баба Яга". На БПЛА может быть как заряд РПГ, так и огромный 12-килограммовый.

Неудивительно, что дрон наводит такой страх на россиян. Его вообще не заметно среди ночного неба. Вдруг по воздуху разносится громкий звук. Если он останавливается и начинает прицеливаться, это почти наверняка означает неизбежное уничтожение.

"Два дня назад уничтожили вражескую снайперскую группу, которая приехала работать в наш квадрат. Отработали. Через минуты три после отработки пехота наша передает по рации, что там еще есть военные РФ. Улетели – занесли 120-ю мину. Думаю, что там уничтожили всех, так как по видео видно было, что этот клочок посадки, где они сидели – осколками накрыло, там нереально выжить", – вспоминает сапер Юлиан.

Фото: "Вампир" может залетать на 10 километров от места, откуда взлетел. И нести до 15 кг боекомплекта (РБК-Украина)

Пока бойцы раскладывали оборудование, по рации пришло сообщение, что разведка обнаружила вражеский контрольный наблюдательный пункт в одном из домов на оккупированной территории. Ребята быстро цепляют тяжелый обломочно-фугасный боеприпас на дрон.

"Эта "птичка" за ночь может до взвода россиян убить. Наша работа – убивать оккупантов и делать их "хорошими". Делать размножение на нашей земле, удобрять землю. Мы, так сказать, занимаемся аграрными работами", – иронизирует пилот Назар.

Гул шести моторов разрывает пространство. Мы быстро бежим в укрытие. На экране виднеется ландшафт села. По рации сослуживцы дают координаты и корректируют наводку.

Дрон подлетает к дому, но вдруг начинает глушить сигнал, исчезает изображение. Это означает, что пилот на правильном пути – там расположен вражеский РЭБ, следовательно, есть скопления российских боевиков. Через несколько минут все же удалось пройти поближе. Еще мгновение и боеприпас падает точно на здание.

Фото: Дроны могут поражать блиндажи и вражескую технику, но им противодействует РЕБ врага (РБК-Украина)

"Все. Поразили! Там фугасное действие сделало свое дело. Я думаю, что они там больше не будут работать. Должны быть 200-300 все", – говорит Назар.

Дрон "Вампир" может уничтожать блиндажи, вражескую технику и целые дома. Главное – долететь, ведь из-за вражеских РЭБов каждый раз летать становится труднее. Россияне стягивают большое количество техники радиолокационного противодействия. Однако в отличие от обычных меньших БПЛА у этого гексокоптера в случае противодействия РЭБу есть функция обратного возвращения.

"Бывало такое, что вылет на 5-6 километров, изображение исчезало совсем от РЭБа, экран был черный вообще. Мы уже подумали, что по работе – все, сейчас будем собираться уже домой, потому что остались без борта. Как слышим – буквально через 5 минут возвращается. Думали, это недружественный дрон возвращается, а он зависает возле нашей позиции и начинает сам опускаться. Это очень большой плюс, что у него есть режим возвращения домой", – объясняет Юлиан.

Кроме боевой работы, дрон также используют в качестве боевого курьера, чтобы доставить пехотинцам провизию в сложнодоступные места. В блиндаже у ребят лежат очень много свертков, которые сослуживцы сложили для бойцов на передовую. Там хлеб, энергетики, тушенка, сигареты и вода. Пехотинцы не всегда могут взять с собой много запасов, поэтому такие "передачи" очень спасают.

Фото: Лучше всего боевой дух поднимают удачные операции и уничтоженные оккупанты на позициях (РБК-Украина)

"Сейчас в такой ситуации на нашем направлении "Вампир" играет очень большую роль. На некоторые позиции невозможно заехать на авто. Все, что ребятам нужно, мы упаковываем так, чтобы не разбилось при падении. И так ребятам доставляем. Потому что других вариантов вообще нет, это единственный способ. Хочется ребятам помочь, потому что сами понимаем, что без провизии, без всего, быть на позиции тяжело", – добавляет Юлиан.

Ничего лучше не поднимает дух бойцов экипажа "Вампир" так, как удачные операции и уничтоженные вражеские позиции. Успехи вдохновляют делать еще больше. Очень важную роль здесь играют технологии, которые позволяют менять ход боя на фронте и сохранить жизнь наших людей. Эта война уже перешла в битву умов. Именно это позволит нам сдержать и побороть врага, превосходящего живую силу и технику.