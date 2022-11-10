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Ночные заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 07:00
Ночные заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине возможен туман и ночные заморозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В части областей Украины сегодня, 10 ноября, ожидается туман и плохая видимость. А на западе страны возможны мелкие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на большинстве территории нашей страны будет сухая погода. Только в западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Однако синоптики предупреждают о тумане утром и ночью в восточных, центральных, большинстве южных областей и в Карпатском регионе. Видимость снизится до 200-500 метров.

Столбики термометров днем покажут +8 +13 градусов, а в восточных и юго-восточных регионах +5 +10 градусов.

Ночью температура упадет до +5 градусов, а на востоке от +1 до -4 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, днем облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный до 10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем ожидается до +10, а ночью +3 +5 градусов.

Напомним, синоптики вчера объявили в восточных, центральных и южных областях желтый уровень опасности из-за тумана и плохой видимости.

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