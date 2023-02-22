Ночные взрывы в Мариуполе. Есть попадания в склад и место базирования россиян, - мэрия

По его словам, было по меньшей мере 12 взрывов. Из них два, вероятно, работа вражеской ПВО.

Подтверждено попадание в склад БК в аэропорту Мариуполя, после чего в том же районе слышали детонацию. Также подтвержден "прилет" в место базирования оккупантов на ММК им. Ильича.

Кроме того, поздним вечером в Мариуполе слышали автоматные очереди, зафиксировали взлет вражеской авиации, передвижение танков, а также запуск сигнальных ракет.

Андрющенко отмечает, что после 23:00 в центре и в районе правого берега Мариуполя исчез свет, а на Левобережье - исчезла связь.

Оккупанты заявляют, что ночные взрывы якобы связаны с работой ПВО, сбившей два беспилотника.

Напомним, вчера вечером мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов.

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