Ночные обстрелы Украины: что известно о последствиях вражеских атак

Этой ночью россияне атаковали сразу несколько регионов Украины. Взрывы слышали в Харькове, Одессе, Кривом Роге и в Кременчуге Полтавской области.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, военные зафиксировали пуски иранских "Шахедов", ракет с Азовского моря, также был взлет самолетов Ту-22МЗ и МиГ-31.

Одесская область

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Одесскую область ночью атаковали дроны-камикадзе. По ее словам, силы ПВО сбили три "Шахеда", но было попадание.

"Есть в Одесской области сбитие трех "Шахедов", есть, к сожалению, и попадание. Уточняем обстановку. Потерь людей нет, критического попадания тоже нет", - сказала Гуменюк.

По предварительной информации, дрон оккупантов попал в складское помещение.

Днепропетровская область

По данным ОВА, российская армия нанесла ракетный удар по Лозоватской общине Криворожского района. Предварительно, оккупанты выпустили ракеты из акватории Азовского моря.

Из-за атаки повреждены 10 частных жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, газопровод, водопровод, линии электропередачи. К счастью, жертв и раненых не было.

Также войска РФ ночью из артиллерии обстреляли Никополь, люди не пострадали.