Ночная ракетная атака на Киев: количество раненых увеличилось

Число пострадавших в Киеве из-за ночной ракетной атаки увеличилось. Один из раненых в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталий Кличко в Telegram.
"Всего в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок", - отметил городской голова.
По его словам, ранения получили 16 человек, девять человек госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. Среди травмированных также есть ребенок.
При этом Офис генерального прокурора отмечает, что пострадали 15 человек, из которых 11 были госпитализированы.
Россия в ночь на 1 июня выпустила по Киеву 10 ракет по ОТРК "Искандер". Из них 7 балла баллистическими, а 3 - крылатыми. Силы ПВО сбили все российские ракеты.
Обломки упали в трех районах столицы. Предварительно, было известно о 10 пострадавших. В Деснянском районе Киева из-за падения обломков погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина. По предварительным данным, они направлялись к укрытию в поликлинике, которое было к моменту атаки закрытым.
Полиция уже возбудила уголовное дело из-за закрытого укрытия и начала расследование. Охранник медицинского учреждения задержан.
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