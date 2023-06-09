Ночная ракета атака: в Звягеле разрушены дома, есть погибший и раненые

По предварительной информации, в населенном пункте были разрушены 6 домов, еще десятки - повреждены.

К сожалению, один человек погиб, также три человека были травмированы, которым предоставляется вся необходимая помощь, рассказал мэр.

На месте происшествия работает руководство общины и экстренные службы. Информация о последствиях ракетного удара будет уточняться, добавил он.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета. В результате падения обломков в г. Звягель разрушены 1 и повреждены 12 жилых домов", - сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Последствия в Звягеле (фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration)

Ночная атака ракетами и дронами 9 июня

Этой ночью была объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая всю страну. По информации мониторинговых групп, была угроза ракетных ударов, а также сообщалось о вражеских дронах. В регионах работало ПВО.

Уже утром в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о сбитии ночью 4 крылатых ракет Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Отметим, что эта масштабная ночная воздушная тревога объявлена через несколько часов после вечерней. Тогда российские оккупанты нанесли ракетные удары по Уманской области, в результате чего ранения получили восемь человек.

Так, в четверг вечером по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали, что российские оккупанты запустили ракеты "Калибр".

При этом позже жители Черкасской области сообщали о взрыве в регионе. В результате удара было разрушено помещение автомойки и промышленного объекта, были пострадавшие.