Ночная воздушная атака: в Киевской области работает ПВО

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.

Также в администрации призвали жителей области находиться в безопасных местах и соблюдать правила информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в публикации КОВА.

Атака "Шахедов" в ночь на 24 июля

Ранее сообщалось, что российские оккупанты этой ночью запустили ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед", по Украине для очередной воздушной атаки. В нескольких областях была объявлена ​​тревога.

Дроны-камикадзе противника заходили с южной стороны, после чего вражеские цели маневрировали над разными регионами. В частности, в Одесской области, согласно сообщениям мониторинговых групп, фиксировалось около 14 "Шахедов".

Позже тревога из-за ударных беспилотников была отменена почти всюду, кроме центральных областей. Вместе с тем, на востоке сохраняется угроза авиаударов.