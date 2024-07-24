RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная воздушная атака: в Киевской области работает ПВО

Автор: Владимир Костырин

В Киевской области этой ночью, 24 июля, ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации в регионе вражеских ударных беспилотников. В области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.

Также в администрации призвали жителей области находиться в безопасных местах и соблюдать правила информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в публикации КОВА.

Атака "Шахедов" в ночь на 24 июля

Ранее сообщалось, что российские оккупанты этой ночью запустили ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед", по Украине для очередной воздушной атаки. В нескольких областях была объявлена ​​тревога.

Дроны-камикадзе противника заходили с южной стороны, после чего вражеские цели маневрировали над разными регионами. В частности, в Одесской области, согласно сообщениям мониторинговых групп, фиксировалось около 14 "Шахедов".

Позже тревога из-за ударных беспилотников была отменена почти всюду, кроме центральных областей. Вместе с тем, на востоке сохраняется угроза авиаударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьПВОАтака дронов