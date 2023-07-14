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Ночная атака по Украине. Воздушные силы назвали количество сбитых дронов

Фото: силы ПВО уничтожили 16 ударных дронов и 7 разведывательных БПЛА под чам(Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 14 июля российские оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО сбили 16 иранских дронов Shahed-136/131, а также один разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал 17-ю дронами с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

В результате боевой работы сил ПВО в южных и восточных областях уничтожены 16 "Шахедов". Также ночью защитники сбили один разведывательный БПЛА. Еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

По данным ОК "Юг" над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 8 "Shahed-136", над Николаевской - 2, над Днепропетровской - 6 вражеских дронов.

Ночная атака по Украине

В ряде областей Украины ночью, 14 июля, были объявлены воздушные тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "Шахедов" и баллистических ракет.

В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне атаковали город дронами-камикадзе типа "Shahed". Пострадал один человек, тоже есть разрушение.

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