Ночная атака по Украине. Воздушные силы назвали количество сбитых дронов

Отмечается, что враг атаковал 17-ю дронами с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

В результате боевой работы сил ПВО в южных и восточных областях уничтожены 16 "Шахедов". Также ночью защитники сбили один разведывательный БПЛА. Еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

По данным ОК "Юг" над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 8 "Shahed-136", над Николаевской - 2, над Днепропетровской - 6 вражеских дронов.

Ночная атака по Украине

В ряде областей Украины ночью, 14 июля, были объявлены воздушные тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "Шахедов" и баллистических ракет.

В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне атаковали город дронами-камикадзе типа "Shahed". Пострадал один человек, тоже есть разрушение.