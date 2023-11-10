Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество сбитых целей

Российские войска атаковали территорию Украины с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" сегодня ночью, 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что враг выпустил пять беспилотников, четыре из них уничтожили украинские силы ПВО.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В частности, один беспилотник был уничтожен в небе Николаевской области.

Что известно о "Шахедах"

Shahed-136/131 - это ударный беспилотник иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Его дальность полёта составляет 2000 км, по другим данным 1000 км.

Дрон, как правило, летит на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 150-170 км/ч, он способен нести от 40 до 50 кг взрывчатки.

Украинские войска уничтожают российские дроны

Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников. Для этого бойцы используют стрелковое оружие, а также различные средства ПВО.

Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.