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Ночная атака "Шахедов": Олещук рассказал о результатах работы ПВО

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили два десятка дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 17 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Уточняется, что противник в ночь на 9 мая запускал 20 ударных беспилотников с мыса Чауда (оккупированный Крым).

Боевая работа по отражению вражеской атаки продолжалась на территории Одесской области.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", - отметил генерал.

Атака "Шахедов" ночью 9 мая

Ранее сообщалось, что войска РФ после полуночи запустили группу ударных беспилотников в сторону Одесской области. В командовании Воздушных сил говорили об угрозе вражеских атак, в частности, для жителей Белгород-Днестровского района, а также Черноморска и Одессы.

В сети сообщалось о работе ПВО в области. Позже военные сообщили, что группа "Шахедов" также двигалась через Херсонскую область в направлении Николаевской области. Добавим, отбой угрозы по беспилотникам был объявлен в 02:52.

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ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов