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Ночная атака "Шахедов". В Хмельницкой области раздались взрывы

Фото: в Хмельницкой области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги из-за "Шахед" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области в ночь на 12 апреля были слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога из-за фиксации движения вражеских ударных дронов и угрозы воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Взрывы в регионе раздались около трех часов ночи.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали жителей Константинова Хмельницкой области о движении в город вражеских дронов типа "Шахед".

"Староконстантинов - в укрытие, БпЛА в вашем направлении с севера... Староконстантинов - в укрытие, еще БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорилось в объявлении военных в 02:38 и 02:55 соответственно.

Новость дополняется.

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Хмельницкая областьВойна в УкраинеВзрывыАтака дронов