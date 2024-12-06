Ночная атака российских дронов на Киев: в КГВА рассказали, как отработала ПВО
Российские войска в ночь с 5 на 6 декабря снова пытались атаковать Киев дронами. Тревогу в столице объявляли дважды и суммарно она длилась 4 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Киевской городской военной администрации.
Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что вражеские дроны заходили в Киев волнами, в большинстве случаев единичными целями и с разных направлений. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали столице. Он добавил, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы ВСУ.
Также Попко проинформировал, что, по предварительным данным, в городе было зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших.
"Прошу всех добросовестно следовать правилам безопасности и при объявлении воздушной тревоги следовать к укрытию", - резюмировал он, обращаясь к украинцам.
Напомним, ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы на проезжую часть упали обломки БпЛА. Он также уточнил, что возгораний и пострадавших на тот момент не было.
Немного позже в КГВА подтвердили, что в результате вражеской атаки в Голосеевском районы зафиксировано падение обломков БпЛА. Также там сказали, что они упали на открытую территорию. В то же время сообщалось о поврежденных окнах нежилого помещения.
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