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Ночная атака. Россия выпустила 2 ракеты и 8 дронов, все "Шахеды" сбили

Фото: силы ПВО 27 июля уничтожили все 8 "Шахедов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 27 июля выпустила по Украине ракеты и дроны-камикадзе иранского производства. Все "Шахеды" сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Ночью оккупанты выпустили две ракеты типа "Калибр" из подводной лодки в Черном море. Их сбить не удалось. Ракеты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Кроме того, российские оккупанты выпустили 8 "Шахедов" с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили все вражеские дроны-камикадзе в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

Ночная атака

В ночь на 27 июля в южных и центральных областях звучала воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе ударов ракетами и дронами.

В Хмельницкой области ночью слышали взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны.

Также известно о ракетном ударе по Одесской области. Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре, в результате атаки повреждено оборудование одного из грузовых терминалов. Из-за попадания ракеты погиб охранник.

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