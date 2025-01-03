RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Ночная атака РФ на Киев: обломки БпЛА упали в двух районах, возник пожар

Фото: сейчас службы обследуют место происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 3 января в очередной раз атаковала Киев ударными дронами. Падение обломков зафиксировали в двух районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Вследствие вражеской атаки, предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе. Все службы направляются на место", - написал в 05:37 начальник КГВА, Тимур Ткаченко.

Также он добавил, что воздушная тревога в городе продолжается, поэтому призвал киевлян находиться в укрытиях.

Через несколько минут Кличко подтвердил информацию о падении обломков, однако проинформировал, что пожара нет.

"Службы обследуют место", - добавил он.

Обновлено в 05:53

"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", - написал Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:52 сигнал тревоги до сих пор продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВиталий КличкоВойна в Украине